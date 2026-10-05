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Царьград

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В Краснодаре 7 октября проверят сирены и системы оповещения

В Краснодаре 7 октября проверят сирены и системы оповещения

Плановая проверка систем оповещения пройдет в Краснодарском крае 7 октября: сирены включат в 10:40 и 11:10, а затем в эфире федеральных каналов и радио «Россия» передадут экстренное сообщение.

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