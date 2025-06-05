В Забайкалье сошедший с рельсов поезд насмерть сбил рабочего

В Забайкальском крае произошел несчастных случай на железной дороге. В результате погиб человек. Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, при проведении маневровых работ тепловозом произошел наезд состава на тупиковую призму вагона, что вызвало сход двух вагонов с рельсов.