В Забайкалье сошедший с рельсов поезд насмерть сбил рабочего

В Забайкальском крае произошел несчастных случай на железной дороге. В результате погиб человек. Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, при проведении маневровых работ тепловозом произошел наезд состава на тупиковую призму вагона, что вызвало сход двух вагонов с рельсов.
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