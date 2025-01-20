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В США раскритиковали слова Трампа о китайской угрозе в портах Панамы

В США раскритиковали слова Трампа о китайской угрозе в портах Панамы

Контейнерные порты нельзя рассматривать как угрозу национальной безопастности. Таким образом бывший заместитель министра армии США, ныне входящий в международный консультативный совет Панамского канала раскритиковал слова избранного президента США Дональда Трампа о китайской угрозе в Панаме, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

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