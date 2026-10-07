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Газета.ру

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Продюсер Дробыш признался, что тратит на концерты миллионы ради пиара

Продюсер Дробыш признался, что тратит на концерты миллионы ради пиара

Продюсер Виктор Дробыш на конференции, посвященной своему юбилейному концерту «18 друзей Дробыша», рассказал «Газете.

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