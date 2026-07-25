Хэмилтон и Антонелли вызваны к стюардам Гран-при Венгрии – Льюис может быть оштрафован за блокировку Пиастри

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Пилот « Феррари » Льюис Хэмилтон вызван к стюардам Гран-при Венгрии. Хэмилтон подозревается в блокировке пилота « Макларена » Оскара Пиастри – инцидент произошел в конце квалификации, когда Льюис уже закончил свой последний быстрый круг, а австралиец свой быстрый круг начинал.