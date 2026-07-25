НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Хэмилтон и Антонелли вызваны к стюардам Гран-при Венгрии – Льюис может быть оштрафован за блокировку Пиастри

Пилот « Феррари » Льюис Хэмилтон вызван к стюардам Гран-при Венгрии. Хэмилтон подозревается в блокировке пилота « Макларена » Оскара Пиастри – инцидент произошел в конце квалификации, когда Льюис уже закончил свой последний быстрый круг, а австралиец свой быстрый круг начинал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии