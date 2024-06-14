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Трамп пообещал Хабибу остановить конфликты на Украине и в Газе

Трамп пообещал Хабибу остановить конфликты на Украине и в Газе

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью YouTube-каналу Impaulsive заявил, что пообещал бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову остановить конфликты на Украине и в сектор Газа в случае победы на президентских выборах, передает ТАСС.

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