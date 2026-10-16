Железные дороги Армении – на ветрах большой геополитики и в фокусе бизнес-интересов

Россия предложила Армении восстановить два участка железной дороги – от Ерасха (южнее Еревана) до северного района Нахичеванской автономии Азербайджана (Шарур), а также от Гюмри до границы с Турцией (Догукапы), заявил вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук на полях международного дискуссионного клуба «Валдай».