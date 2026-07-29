Сбер нашел новый способ вернуть свои приложения на iPhone

Приложение «Верни Сбер на iPhone» возвращает «Сбербанк Онлайн» на смартфон, идти ради этого в офис банка не нужноСбербанк представил программу «Верни Сбер на iPhone», которая позволяет самостоятельно установить приложения банка на устройства с iOS без посещения офиса.