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Сбер нашел новый способ вернуть свои приложения на iPhone

Сбер нашел новый способ вернуть свои приложения на iPhone

Приложение «Верни Сбер на iPhone» возвращает «Сбербанк Онлайн» на смартфон, идти ради этого в офис банка не нужноСбербанк представил программу «Верни Сбер на iPhone», которая позволяет самостоятельно установить приложения банка на устройства с iOS без посещения офиса.

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