Сбер нашел новый способ вернуть свои приложения на iPhone

Приложение «Верни Сбер на iPhone» возвращает «Сбербанк Онлайн» на смартфон, идти ради этого в офис банка не нужноСбербанк представил программу «Верни Сбер на iPhone», которая позволяет самостоятельно установить приложения банка на устройства с iOS без посещения офиса.
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