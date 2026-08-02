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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панин о том, что продлил контракт с «Салаватом»: «Думал, что закончу. Но после прошедшего сезона понял, что силенок еще много, я не сдаю позиции в игровом плане»

Капитан « Салавата Юлаева » Григорий Панин высказался о том, что решил продолжить карьеру в следующем сезоне.

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