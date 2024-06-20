Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России

Президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителем правительства Вьетнама Фам Минь Чинем назвал данную страну одним из самых надежных партнеров Российской Федерации, отношения с которым прошли долгий путь и с честью выдержали испытания.
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