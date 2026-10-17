Нападающий « Спартака » Мирлинд Даку рассказал об интересе со стороны итальянского клуба. – Были ли, помимо «Спартака», у тебя предложения из Европы? – Было, но когда я увидел «Спартак», то понял, что хочу только в этот клуб.