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Шаллаи выбран лучшим в матче Шотландия – Венгрия. Хавбек сделал голевой пас на 100-й минуте

Шаллаи выбран лучшим в матче Шотландия – Венгрия. Хавбек сделал голевой пас на 100-й минуте

По итогам матча заключительного тура группового этапа Евро-2024 приз получил венгерский полузащитник Роланд Шаллаи, отметившийся результативной передачей на 10-й добавленной ко второму тайму минуте.

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