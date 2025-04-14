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Два способа сделать зеленые «мраморные» яйца на Пасху

Два способа сделать зеленые «мраморные» яйца на Пасху

Два способа сделать зеленые «мраморные» яйца на Пасху Алёна ЮрьеваС Пасхой связаны не только духовные традиции, но и множество красочных обычаев, среди которых изготовление крашенок и писанок занимает важное место.

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