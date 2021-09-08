Водитель выбросил в окно машины свой пенис, чтобы "спасти мир"

ПоболтаемВодитель выбросил в окно машины свой пенис, чтобы "спасти мир"39-летний Тайсон Гилберт во время полицейской погони оскопил себя и выбросил гениталии в окно машины.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСережа ХорошийБендер ЗадунайскийСкоро секстуризм в Америку попрет . У американок пилотки то чешутся , а там теперь если не пидор , то оскопленный ...😂Анна ЭржибоваМеня чуть не сожрали за мои слова,что за бугром одни дебилы(теперь меня точно не переубедить в адекватности иностранцев......мммдаКомментировать
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