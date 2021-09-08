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Водитель выбросил в окно машины свой пенис, чтобы "спасти мир"

Водитель выбросил в окно машины свой пенис, чтобы "спасти мир"

39-летний Тайсон Гилберт во время полицейской погони оскопил себя и выбросил гениталии в окно машины.

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Сережа Хороший
Бендер Задунайский
Скоро секстуризм в Америку попрет . У американок пилотки то чешутся , а там теперь если не пидор , то оскопленный ...😂
Анна Эржибова
Меня чуть не сожрали за мои слова,что за бугром одни дебилы(теперь меня точно не переубедить в адекватности иностранцев......мммда

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