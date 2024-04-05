Участки трассы Актау-Атырау на 5 апреля остаются закрытыми из-за паводков

Об этом сообщает АО «НК «КазАвтоЖол». По состоянию на 5 апреля 2024 года в 09 часов часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 6 участках общей протяженностью 3280 метров в 3 областях (Атырау, Костанай, СКО).