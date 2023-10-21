Европа давит на Китай: Россия только хлопот вам доставит

Боррель пытается вбить клин в отношения Москвы и Пекина Павел Еськов На фото: член Госсовета Китая, министр иностранных дел Ван И и Верховнымй представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (Фото: cde.
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