Европа давит на Китай: Россия только хлопот вам доставит

Боррель пытается вбить клин в отношения Москвы и Пекина Павел Еськов На фото: член Госсовета Китая, министр иностранных дел Ван И и Верховнымй представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (Фото: cde.