Мутят воду: в Орске участились случаи мародерства

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Леонид Ла Рошель

Обтолерастились за 30 лет к всякой падали. Двух-трёх грохнуть или покалечить "при задержании", слухи быстро расползутся, а ещё это можно "осветить" в соц.сетях, в "телегах" местных. И, уверен, число "романтиков с большой дороги" резко сократится.