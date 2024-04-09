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ИЗВЕСТИЯ iz

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Мутят воду: в Орске участились случаи мародерства

Мутят воду: в Орске участились случаи мародерства

Из-за нескольких громких случаев мародерства в Оренбургской области местным властям пришлось увеличить количество патрулей в подтопленном Орске.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Обтолерастились за 30 лет к всякой падали. Двух-трёх грохнуть или покалечить &quot;при задержании&quot;, слухи быстро расползутся, а ещё это можно &quot;осветить&quot; в соц.сетях, в &quot;телегах&quot; местных. И, уверен, число &quot;романтиков с большой дороги&quot; резко сократится.
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