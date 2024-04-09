Из-за нескольких громких случаев мародерства в Оренбургской области местным властям пришлось увеличить количество патрулей в подтопленном Орске.
Мутят воду: в Орске участились случаи мародерства
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Обтолерастились за 30 лет к всякой падали. Двух-трёх грохнуть или покалечить "при задержании", слухи быстро расползутся, а ещё это можно "осветить" в соц.сетях, в "телегах" местных. И, уверен, число "романтиков с большой дороги" резко сократится.
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