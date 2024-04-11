Огнеборцы МЧС России в Калининграде отработали навыки по тушению строящегося судна

Бойцы дежурного караула пожарно-спасательной части № 7 по охране судостроительного завода «Янтарь» приняли участие в пожарно-тактическом занятии МЧС России по ликвидации условного пожара на возводимом судне.
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