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Закон, порядок, государство

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Огнеборцы МЧС России в Калининграде отработали навыки по тушению строящегося судна

Огнеборцы МЧС России в Калининграде отработали навыки по тушению строящегося судна

 Бойцы дежурного караула пожарно-спасательной части № 7 по охране судостроительного завода «Янтарь» приняли участие в пожарно-тактическом занятии МЧС России по ликвидации условного пожара на возводимом судне.

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