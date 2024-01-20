Кирби заявил, что у хуситов остается наступательный потенциал

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с заявлением о том, что у йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) к настоящему моменту сохраняется наступательный потенциал на фоне некоторых ударов, которые США и Великобритания нанесли по позициям хуситов.