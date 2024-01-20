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Кирби заявил, что у хуситов остается наступательный потенциал

Кирби заявил, что у хуситов остается наступательный потенциал

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с заявлением о том, что у йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) к настоящему моменту сохраняется наступательный потенциал на фоне некоторых ударов, которые США и Великобритания нанесли по позициям хуситов.

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