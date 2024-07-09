Наблюдая за международными встречами, поездки Президента России, вояж Орбана, приезд в Москву Норендры Моди, приходишь к выводу, что речь идёт совсем не о хохлах.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Наблюдая за международными встречами, поездки Президента России, вояж Орбана, приезд в Москву Норендры Моди, приходишь к выводу, что речь идёт совсем не о хохлах.
Свежие комментарии