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Военное обозрение

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ВС России ударом ракеты ОТРК «Искандер-М» поразили цех БПЛА на заводе «Мотор-Сич» в Запорожье

ВС России ударом ракеты ОТРК «Искандер-М» поразили цех БПЛА на заводе «Мотор-Сич» в Запорожье

В последние дни российские военные уделяют Запорожью довольно большое внимание.

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