Жителей Твери приглашают на открытие сада императорского дворца

В следующую субботу, 27 апреля, состоится открытие сада Тверского императорского дворца. В этот день в 12:00 для посетителей пройдет сборная экскурсия «Дворцовый сад и его растительное многообразие» и мастер-класс по черенкованию.
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