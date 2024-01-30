СМИ узнали о предложении Зеленского уйти Залужному в отставку без должности взамен

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному уйти в отставку без назначения на другую значимую должность, однако тот отказался писать рапорт об увольнении.
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