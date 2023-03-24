Байден: Китай пока не оказывал военную помощь РФ, но это может вскоре произойти

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо предположил, что власти КНР пока не предоставлял оборонную помощь РФ, но такое развитие событий вполне вероятно.