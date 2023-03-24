Газета.ру

8 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    Гагарина страдает бессонницей  и об этом должна знать вся страна.Полина Гагарина п...
  • DIMA CHEPA
    Когда у нас наступит такой день?В Белоруссии всту...
  • Владимир Алтайцев
    Перекати-поле, полное ничто в моральном чсмысле.Полина Гагарина п...

Байден: Китай пока не оказывал военную помощь РФ, но это может вскоре произойти

Байден: Китай пока не оказывал военную помощь РФ, но это может вскоре произойти

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо предположил, что власти КНР пока не предоставлял оборонную помощь РФ, но такое развитие событий вполне вероятно.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх