Такой день. Закрытие туристических маршрутов и рассмотрение иска семьи Анисимова

О главных событиях на Алтае за 31 августа В Барнауле идет суд по иску семьи Александра Анисимова: она требует 70 млн рублей в качестве компенсации.
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