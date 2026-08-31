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Такой день. Закрытие туристических маршрутов и рассмотрение иска семьи Анисимова

Такой день. Закрытие туристических маршрутов и рассмотрение иска семьи Анисимова

О главных событиях на Алтае за 31 августа В Барнауле идет суд по иску семьи Александра Анисимова: она требует 70 млн рублей в качестве компенсации.

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