Особенности ввода временного управления

Особенности ввода временного управленияВременное управление может быть введено в отношении тех, кто не принимает или несвоевременно принимает меры по обеспечению безопасности критической инфраструктуры, а также нарушает уже действующие, нормативно закрепленные требования к обеспечению безопасности объектов или отказывается их восстанавливать (с) МантуровДля тех, кто спрашивал.
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