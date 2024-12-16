Работа в праздничные дни с 01 по 08 января должна оплачиваться в двойном размере за каждый отработанный час вне зависимости от того, по какой схеме сотруднику начисляют зарплату.
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Работа в праздничные дни с 01 по 08 января должна оплачиваться в двойном размере за каждый отработанный час вне зависимости от того, по какой схеме сотруднику начисляют зарплату.
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