В Брянске открылось новое здание полиции, одно из крупнейших в России

Новое здание является одним из крупнейних в России. Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил в своей речи, что на Брянщине успешно выполняются задачи по охране общественного порядка, защите мирной жизни, контроль над оперативной обста .
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