«Русские даже не заметили, что нас нет»: финны обескуражены репортажем о жизни Выборга после закрытия границы

Финляндия неожиданно обнаружила, что российский город Выборг не заметил отсутствия финнов. Резкий рост внутреннего туризма в РФ обнулил все негативные последствия закрытия границы для туристической отрасли.
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