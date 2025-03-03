Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 989 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей К
    а зачем РОссии Украина? Такая Украина?Америка смотрит н...
  • Boris Voronin
    Самый КРУТОЙ ход хохляндии: "НОВЫЙ государственный переворот с ПОЛНЫМ отказом от выхода из СССР и ВХОЖДЕНИЕ ВСЕЙ Укра...Америка смотрит н...
  • Владимир Бурмистров
    А фамилии назвать страшно...Как Украине удало...

«Русские даже не заметили, что нас нет»: финны обескуражены репортажем о жизни Выборга после закрытия границы

«Русские даже не заметили, что нас нет»: финны обескуражены репортажем о жизни Выборга после закрытия границы

Финляндия неожиданно обнаружила, что российский город Выборг не заметил отсутствия финнов. Резкий рост внутреннего туризма в РФ обнулил все негативные последствия закрытия границы для туристической отрасли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх