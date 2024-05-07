Врач рассказал о первой помощи при травмах на электросамокатах

С началом теплых весенних дней многие дети начинают кататься на электросамокатах. К каким последствиям это может привести и какую помощь оказать ребенку, если он получил травму, «Известиям» 7 мая рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им.