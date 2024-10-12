РЕН ТВ расскажет, сколько Запад тратил на антисоветскую пропаганду

ТАСС/Денисов Роман С конца 1940-х годов Запад и СССР стали идеологическими противниками. На территории Союза прорезался голос западных пропагандистов – зазвучали радиостанции Би-би-си** и "Голос Америки"*.
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