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Царьград

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Жительница Обнинска Татьяна Котляр за легализацию 10 тысяч мигрантов только оштрафовали

Жительница Обнинска Татьяна Котляр за легализацию 10 тысяч мигрантов только оштрафовали

Очередной суд в Обнинске Калужской области над известной деятельницей завершился «пшиком».Следствие и суд не смогли доказать материальную заинтересованность правозащитницы Татьяны Котляр в вопросе организации миграционного потока в Россию.

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