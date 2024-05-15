Жительница Обнинска Татьяна Котляр за легализацию 10 тысяч мигрантов только оштрафовали

Очередной суд в Обнинске Калужской области над известной деятельницей завершился «пшиком».Следствие и суд не смогли доказать материальную заинтересованность правозащитницы Татьяны Котляр в вопросе организации миграционного потока в Россию.
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