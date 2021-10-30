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НЛО: легенда, ставшая реальностью. История наблюдения НЛО до 1945 года

НЛО: легенда, ставшая реальностью. История наблюдения НЛО до 1945 года

https://x-files   НЛО: легенда, ставшая реальностью. История наблюдения НЛО до 1945 года Слово «тарелках или «блюдце» впервые использовал Джон Мартин, офицер из Техаса, для описания объекта в форме диска, который он заметил 24 января 1873 года.

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