https://x-files НЛО: легенда, ставшая реальностью. История наблюдения НЛО до 1945 года Слово «тарелках или «блюдце» впервые использовал Джон Мартин, офицер из Техаса, для описания объекта в форме диска, который он заметил 24 января 1873 года.