Индекс DAX усиливается на фоне торговых послаблений и надежд на снижение ставки в США

DAX продолжает рост на фоне ослабления торговых напряжений Индекс DAX продлил серию побед в пятницу, 16 мая, благодаря редкому совпадению торговых соглашений и ожиданиям снижения ставок, что восстановило доверие инвесторов.
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