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Каждый третий осужденный в Алтайском крае отбывает срок за распространение наркотиков

Каждый третий осужденный в Алтайском крае отбывает срок за распространение наркотиков

В Алтайском крае треть всех осужденных отбывают срок за распространение наркотиков. Среди них – "закладчики", некоторые из которых занимаются этим с юных лет, сообщают "Вести Алтай".

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