США примут новые антироссийские ограничения

Новые антироссийские санкции Вашингтона будут направлены против «более чем пятисот целей». Как пишет ТАСС, рестрикции будут нацелены на российский оборонно-промышленный комплекс, а также на компании в третьих странах, которые якобы «помогают получить России доступ к нужным ей товарам».