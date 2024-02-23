США примут новые антироссийские ограничения

Новые антироссийские санкции Вашингтона будут направлены против «более чем пятисот целей». Как пишет ТАСС, рестрикции будут нацелены на российский оборонно-промышленный комплекс, а также на компании в третьих странах, которые якобы «помогают получить России доступ к нужным ей товарам».
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