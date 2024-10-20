История и археология: Ради дважды разведёнки Михаил Романов отказался от престола, но счастливой сделать не смог: Наталья Вульферт

Этот брак наделал в своё время шума больше, чем женитьба принца Чарльза на Камилле Паркер. Михаил Романов был вторым после цесаревича Алексея претендентом на русский престол, но перспектива стать царём привлекала его куда меньше, чем возможность жениться на любимой женщине.