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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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С 15 марта на Бобруйщине стартует профилактическая акция ´За безопасность вместе´.

С 15 марта на Бобруйщине стартует профилактическая акция ´За безопасность вместе´.

Данная акция, которая продлится до 1 апреля, направлена на снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, населенных пунктах и территориях, а также на повышение информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг в сфере об .

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