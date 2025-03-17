С 15 марта на Бобруйщине стартует профилактическая акция ´За безопасность вместе´.

Данная акция, которая продлится до 1 апреля, направлена на снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, населенных пунктах и территориях, а также на повышение информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг в сфере об .