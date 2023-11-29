Раскрыта группировка хакеров, ведущих промышленный шпионаж против РФ

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Раскрыта хакерская группировка Rare Wolf, которая с начала этого года совершила 97 атак на российские организации и предприятия, среди которых были в том числе компании, связанные с отраслью тяжелого машиностроения.
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