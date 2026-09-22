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Из темной шатенки в платиновую блондинку: как Александров переделал Любовь Орлову

Из темной шатенки в платиновую блондинку: как Александров переделал Любовь Орлову

Светлые волосы, тонкие брови, открытая улыбка — такой Любовь Орлова запомнилась по советским фильмам.

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