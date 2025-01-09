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Кондратьев: при падении обломков БПЛА в Славянском районе поврежден дом

Кондратьев: при падении обломков БПЛА в Славянском районе поврежден дом

Один из частных домов на территории станицы Петровской в Славянском районе Краснодарского края пострадал из-за падения обломков сбитого силами ПВО украинского беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

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