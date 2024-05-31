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Взял автомат и сбил дрон: Сотрудник ДПС молниеносно среагировал на угрозу над Новороссийском

Взял автомат и сбил дрон: Сотрудник ДПС молниеносно среагировал на угрозу над Новороссийском

Сотрудник ДПС помог отразить атаку беспилотников на Новороссийск. Он молниеносно среагировал на угрозу, взял автомат и сбил дрон.

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