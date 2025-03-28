Акционист Кузьмич обвинил актрису Веденскую в шантаже и непрофессионализме

Сбежавшая во Францию актриса и режиссер Анастасия Веденская устроила новый скандал. Едва покончив делить детей с бывшим мужем Владимиром Епифанцевым она взялась за бывшего партнера по творчеству, белорусского акциониста Алексея Кузьмича.
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