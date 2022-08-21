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Леон Эдвардс нокаутировал Камару Усмана и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе

Леон Эдвардс нокаутировал Камару Усмана и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе

Утром 21 в Солт-Лейк-Сити (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 278, в главном противостоянии которого состоялся титульный реванш в полусредней категории: нигериец Камару Усман защищал пояс от посягательств бритацна Леона Эдвардса.

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