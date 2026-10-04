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Пронедра

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Ненужные зрительные детали мешают принимать решения при смене задач

Ненужные зрительные детали мешают принимать решения при смене задач

Когда правило задания меняется, человеку сложнее игнорировать детали, которые сейчас не имеют значения.

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