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Какой сегодня праздник: 5 июня – Всемирный день окружающей среды

Какой сегодня праздник: 5 июня – Всемирный день окружающей среды

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Праздник учрежден ООН. Его цель – привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды и стимулировать политический интерес и реакцию для ее защиты.

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