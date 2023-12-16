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Наумов о матче России с Сербией: «Почему надо разрешение ФИФА и УЕФА? Мы платим членские взносы, от товарищеских игр нас никто не отстранял»

Наумов о матче России с Сербией: «Почему надо разрешение ФИФА и УЕФА? Мы платим членские взносы, от товарищеских игр нас никто не отстранял»

Игра пройдет в марте 2024 года в Санкт‑Петербурге, если будет разрешение от УЕФА и ФИФА. «Не понимаю, почему нужно разрешение на то, чтобы сыграть этот товарищеский матч.

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