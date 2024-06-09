Positive Technologies обнаружили GoRed. Это бэкдор, атакующий российскую индустрию

Новый бэкдор GoRed атакует российскую индустриюЭкспертный центр Positive Technologies (PT ESC) выявил ранее неизвестный бэкдор, написанный на языке Go, который используется киберпреступной группировкой ExCobalt для атак на российские организации.
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