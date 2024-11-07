В Крыму введен перечень специальностей врачей, расписание которых доступно гражданам для самостоятельной записи на плановый прием на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также посредством инфоматов, расположенных в медицинских организациях, колл-центров и регистратур медицинских организаций.