Кручинин о «Торпедо»: «Не планируем просто выйти в плей-офф и вылететь в первом раунде. Будем играть только на победу»

Алексей Кручинин заявил, что «Торпедо» намеревается пошуметь в плей-офф. – Когда вы в начале сезона регулярно побеждали и ярко играли, это можно было списать на свежие эмоции от перестройки команды, стиля тренировок, с которым многие ранее не сталкивались.
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