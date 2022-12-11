Кручинин о «Торпедо»: «Не планируем просто выйти в плей-офф и вылететь в первом раунде. Будем играть только на победу»

Алексей Кручинин заявил, что «Торпедо» намеревается пошуметь в плей-офф. – Когда вы в начале сезона регулярно побеждали и ярко играли, это можно было списать на свежие эмоции от перестройки команды, стиля тренировок, с которым многие ранее не сталкивались.